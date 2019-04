Malore in auto sulla Colombo, muore 11enne a Roma

Colto da malore mentre era in auto con la madre un 11enne è morto a Roma. E' accaduto intorno alle 8 in Via Cristoforo Colombo dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. Secondo quanto si è appreso, a bordo dell'auto c'erano madre, figlio e zia: le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino. Le condizioni di salute dell'11enne si sarebbero aggravate e due pattuglie dei vigili hanno scortato un'autoambulanza sul posto. L'undicenne, però, è deceduto poco dopo.

L'auto si trovava sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via Wolf Ferrari, all'Infernetto. Secondo quanto si è appreso la mamma e la zia stavano accompagnando il bambino a scuola. Appena il piccolo ha accusato il malore le due donne hanno fermato una pattuglia della polizia locale del Gruppo Pronto intervento Traffico che ha allertato il 118. Le condizioni dell'undicenne però si sono aggravate e all'arrivo dell'ambulanza era già morto. Il traffico nell'intero quadrante sud da stamani è in tilt per la preparazione del circuito della Formula E all'Eur. Lunghe le code di auto proprio sulla Cristoforo Colombo.

"Una scena terribile, siamo ancora sotto choc". Queste le parole di chi questa mattina ha assistito alla morte dell'11enne colto da malore in auto lungo via Cristoforo Colombo a Roma. "Quando siamo passati in quella zona - raccontano - c'erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c'erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c'era il corpo coperto dal lenzuolo".

"L'ambulanza e l'automedica sono arrivate in sette minuti" per soccorrere il bambino di undici anni morto stamattina a Roma su via Cristoforo Colombo. Lo riferisce l'Ares 118. Il personale del 118 ha tentato di rianimare il bambino per circa mezz'ora. Si ipotizza che abbia avuto una crisi respiratoria. Secondo quanto si è appreso, l'undicenne era stato già male nei giorni scorsi.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo indagine per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di 11 anni avvenuto questa mattina sulla via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud della Capitale. Il procedimento è affidato al pm di turno, Elena Neri, che nelle prossime ore riceverà una informativa dalle forze dell'ordine intervenute. Gli inquirenti hanno disposto una autopsia per accertare le cause del decesso.