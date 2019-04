Libia:Salvini,approfondire ruolo Francia

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Se ci fossero interessi economici dietro al caos in Libia, se la Francia avesse bloccato un'iniziativa europea per portare la Pace, se fosse vero, non starò a guardare. Anche perché le conseguenze le pagherebbero gli italiani". Lo ha detto a Rtl 102.5 il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Se qualcuno per business gioca a fare la guerra, con me ha trovato il ministro sbagliato", ha aggiunto.

Ha questo dubbio?, gli è stato chiesto a proposito della Francia. "Stiamo approfondendo - ha riposto -, ci sono delle evidenze, purtroppo. Qualcuno ha dubbi che l'intervento contro Gheddafi di qualche anno fa animato da Sarkozy fosse un intervento umanitario e non un intervento per interessi economici e commerciali di qualche paese europeo? Non vorrei che stessimo rivedendo lo stesso film e poi a pagarne le conseguenze fossero gli italiani, solo che adesso c'è un'Italia che alza la testa, c'è un Governo che reagisce".