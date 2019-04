Erba, Azouz chiede revisione sentenza

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Azouz Marzouk, tramite il suo legale Luca D'Auria, ha chiesto alla Procura generale di Milano di raccogliere elementi ai fini della revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di Erba (quattro vittime e un ferito grave) l'11 dicembre del 2006, per la quale sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Azouz, marito e padre di due delle vittime, in più interviste agli organi di stampa aveva messo in dubbio la colpevolezza della coppia, rea confessa che poi aveva ritrattato.