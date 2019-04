Recanati e la Riviera del Conero in bici

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 10 APR - Visitare Recanati in sella ad una bici. Da aprile a settembre 2019, il Comune di Recanati con Sistema Museo realizzerà in via sperimentale un progetto di mobilità sostenibile rivolto a turisti, residenti e strutture ricettive attraverso il noleggio di bici a pedalata assistita. Sarà così possibile scoprire il centro storico di Recanti, le zone extra urbane e la Riviera del Conero attraverso le e-bike. Eleganti, silenziose, pratiche, agili, comode ed ecologiche le e-bike consentono di spostarsi facilmente e in poco tempo e sono alla portata di tutti: non rappresentano un'alternativa alla comune bicicletta ma ai mezzi a carburante.

L'iniziativa rientra tra le attività previste dal Piano Straordinario per la Mobilità Turistica 2017-2022 approvato dal Governo nel 2017, che si propone tra l'altro di accrescere l'accessibilità ai siti turistici e promuovere modelli di mobilità turistica sostenibili. Il servizio, in collaborazione con la 'Casa della bicicletta', sarà disponibile dal 19 aprile.