Polizia, premiati agenti ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - I dirigenti e gli agenti della polizia di Genova sono stati premiati in occasione del 167esimo anniversario della Polizia con encomi solenni ed encomi semplici per le attività svolte subito dopo il crollo del ponte Morandi.

Tra i premiati la prima dirigente Alessandra Bucci, capo delle volanti, e i poliziotti che salvarono l'autista del furgone Basko rimasto in bilico sul viadotto e diventato simbolo della tragedia e le altre persone rimaste incastrate sotto le macerie.