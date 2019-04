Ilaria Cucchi rischia processo

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Per una frase pronunciata durante la trasmissione televisiva 'L'aria che tira estate', Ilaria Cucchi rischia un processo per diffamazione nei confronti di Gianni Tonelli, ex segretario generale del sindacato di polizia Sap e parlamentare della Lega. "Oltre che essere a mio avviso una persona sgradevole e ignobile... lui si è fatto la campagna elettorale sulla pelle di mio fratello e di tanti altri", le parole del settembre 2018 di Cucchi, che ha ricevuto dalla Procura di Bologna un avviso di chiusura indagini, atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio.