Chiuso per controlli cavalcavia a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 APR - E' stato chiuso in mattinata il cavalcavia della ferrovia in via Grazioli, alla periferia nord di Milano, per un 'allarme crepe' e poi riaperto dopo controlli da parte di vigili del fuoco ed Rfi prima delle 13.

Alla Polizia locale sono arrivate segnalazioni di crepe nel ponte della ferrovia. I vigili hanno quindi provveduto a chiudere via Pedroni all'altezza di via Grazioli.

Sul posto sono arrivati per un sopralluogo i tecnici di Rfi e i vigili del fuoco che hanno accertato come le crepe non siano nuove ma già sotto controllo e come non ci sia un pericolo imminente.