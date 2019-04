Un morto e un ferito in agguato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un agguato nel Rione Villa, nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Si tratta di padre e figlio. Gli agenti hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e sul movente del fatto. Le vittime sono Luigi Mignano, 57 anni, considerato vicino al clan Rinaldi egemone della zona e il figlio, Pasquale, 32 anni, è rimasto ferito alle gambe ed è ricoverato all'ospedale del Mare. Forse ad assistere all'agguato c'era anche il nipotino: sarebbe suo, infatti, uno zaino che è stato ritrovato proprio sul luogo dell'agguato. ''E' un fatto gravissimo accaduto inoltre in un orario in cui bambini vanno a scuola, in cui la città si mette in movimento. Di fronte a fatti di questo tipo dobbiamo chiedere allo Stato più forze di polizia perché il controllo del territorio è compito esclusivo e precipuo dello Stato. Basta parole, servono solo fatti''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.