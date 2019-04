Morra, Messina Denaro sarà sconfitto

(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 9 APR - "Qui tutto lo Stato deve essere 'h 24' a disposizione dei cittadini perché questa è una Repubblica italiana e non è il libero stato di Matteo Messina Denaro che sono convinto sarà sconfitto". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, al termine di un incontro al Municipio di Castelvetrano, con i commissari Salvatore Caccamo, Elisa Borbone e Concetta Maria Musca, alla guida del Comune sciolto per mafia nel giugno 2017. Morra, che era accompagnato dal sottosegretario ai Rapporti con il parlamento e democrazia diretta, Vincenzo Santangelo, ha aggiunto: "La presenza della commissione antimafia nei luoghi in cui molto spesso lo Stato manda in trincea giovani uomini e giovani donne è significativa della volontà di non volerli fare sentire da soli e abbandonati. C'è la volontà forte da parte dello Stato di volersi riprendere il territorio".