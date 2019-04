Ilaria, primi 6 mesi soli, come imputati

(ANSA) - ROMA, 9 APR -"Di fatto per almeno i primi sei anni siamo stati soli, come se fossimo noi sul banco degli imputati.

Fortunatamente oggi la situazione è diversa, da quando è subentrato alla Procura di Roma il Procuratore Capo Pignatone, da quando il destino del nostro processo è stato affidato al Pm Musarò, non siamo più soli". Lo ha detto Ilaria Cucchi "Non Stop News" su a RTL 102.5. "La situazione - ha aggiunto - è capovolta ed è incredibile come oggi sembri tutto così scontato eppure allora noi urlavamo nelle aule di giustizia, ricordo bene quando Fabio Anselmo lanciò la toga dicendo 'Io non ci vengo più a fare questo processo che sembra ai danni dei miei clienti'. Oggi è tutto chiaro, evidente, tutto innegabile e delle volte sembra di vedere un'altra storia".