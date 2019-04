Blitz antidroga Cc a Napoli, 22 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Ventidue persone sono state arrestate dai Carabinieri in due diverse operazioni condotte a Napoli contro il traffico di droga. Nel corso della prima i militari del nucleo investigativo del comando provinciale hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, nei confronti di 15 indagati cui viene contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi e utilizzo di documenti di identità contraffatti. Nella seconda i Carabinieri della compagnia Stella hanno dato esecuzione a 7 ordinanze per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi clandestine. In un caso le attività d'indagine, sviluppate dall'ottobre 2015, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei componenti di un gruppo di narcotrafficanti in Campania e in altre regioni. In un altro l'indagine ha permesso di fare luce su una piazza di spaccio.