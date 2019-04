Ucciso da branco: processo Cagliari 10/6

(ANSA) - CAGLIARI, 8 APR - Saranno processati in Corte d'assise a Cagliari con prima udienza il 10 giugno prossimo, i tre maggiorenni del branco accusati di aver ucciso e poi sepolto il 18enne di Macomer (Nuoro) Manuel Careddu. I fatti risalgono all'11 settembre dello scorso anno: solo un mese dopo il corpo della vittima fu ritrovato in un terreno alla periferia di Ghilarza (Oristano). La gip del tribunale di Oristano ha accolto la richiesta della Procura di giudizio immediato nei confronti di Christian Fodde, Matteo Satta e Riccardo Carta, tutti ventenni.

Con loro sono accusati anche due minorenni, una ragazzina e un suo coetaneo di origini romene: le contestazioni per i cinque imputati vanno dall'omicidio volontario premeditato e pluriaggravato all'occultamento di cadavere. I minori saranno processati il 10 settembre, sempre con rito immediato.

Gli avvocati difensori hanno già annunciato che sceglieranno il rito abbreviato: è possibile, quindi, che l'udienza venga anticipata.