Papa, anche io ho avuto dubbi nella fede

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Ho avuto tanti dubbi, di fronte a calamità, per esempio. Come sono uscito? Non sono uscito da solo, non si può uscire da soli dal dubbio per questo è importante avere sempre degli amici, un gruppo e parlare con Gesù". Lo ha detto Papa Francesco rispondendo alla domanda di una giovane catechista nel corso della sua visita alla Parrocchia romana di San Giulio.