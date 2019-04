Stupro filmato con telefonino, 4 arresti

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Quattro giovani tra i 20 e i 29 anni sono stati arrestati dalla Polizia, a Milano, con l'accusa di aver adescato e violentato una ragazza che li aveva conosciuti sul web ed era uscita con loro, che avevano preso a consumare alcol e droga. Lo riportano oggi vari quotidiani.

I contorni dell'aggressione, che non è stata riferita dalle forze dell'ordine, sono mantenuti riservati anche ora che sono stati eseguiti gli arresti. I fatti sarebbero avvenuti tra il 23 e il 24 dicembre nell'hinterland milanese, dove vivono anche i presunti stupratori, che hanno filmato la violenza con il telefonino. Il filmato è stato trovato dagli inquirenti sul cellulare di uno dei quattro, che ora si trovano in custodia cautelare in carcere.