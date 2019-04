Ponte ok ai lavori, si può ricostruire

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Grazie a Sergio Costa per il suo tempismo sulla Via (la Valutazione di Impatto Ambientale, ndr), al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al Commissario Bucci. Partono oggi ufficialmente i lavori di ricostruzione del Ponte di Genova. L'Italia torna a correre in legalità e trasparenza". Lo afferma su Twitter il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "Il ponte Morandi rappresenta il primo grande cantiere iniziato da questo governo del cambiamento", ha detto Toninelli. "E' concluso - ha aggiunto - l'iter di approvazione del progetto di costruzione del nuovo Ponte. Dal 14 agosto 2018 questo governo si è messo al tavolo, ha parlato con tutti gli interlocutori, ha iniziato con i massimi livelli tecnologici la demolizione" ed è andato "avanti a lavorare con l'iter approvativo". Soddisfatto anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Grazie a Toninelli per mettere cuore, anima e competenza a disposizione del paese.

Insieme sempre e comunque per il bene dell'Italia e degli italiani".