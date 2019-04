Nuova strada Portofino, festa per 3.000

(ANSA) - PORTOFINO, 6 APR - Per celebrare la riapertura della strada provinciale 227, distrutta nell'ottobre scorso da una mareggiata, è stata organizzata una festa nella piazzetta di Portofino per 3.200 persone. Giochi e maghi accoglieranno nel borgo i bambini arrivati da Santa Margherita dopo un corteo di 5 chilometri, nel quale i piccoli porteranno ranuncoli e anemoni, per festeggiare la primavera. Con i bimbi in corteo anche i sindaci del Tigullio e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Tutti indossano la maglietta simbolo della manifestazione che recita lo slogan "Primavera del Tigullio". Sono presenti anche diversi parlamentari liguri del centrodestra e di centrosinistra. Il taglio del nastro, alla presenza del vescovo Tanasini, nei pressi della località Cervara, vicino al punto dove la mareggiata aveva scavato una voragine di 800 metri cubi.

Nel pomeriggio la festa si chiuderà con un concerto a cui partecipano Mahmood, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Noemi, il Volo ed Elodie.