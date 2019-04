I professori, mai stati così orgogliosi di Simone

"Simone parla e scrive un ottimo italiano. Quella fierezza, quella capacità di controbattere a delle argomentazioni - poco consone non solo nella sostanza, ma espresse anche in maniera volgare dal linguaggio del corpo - mi piacerebbe poter dire di avergliela trasmessa io, anche in parte infinitesimale. Ma non è così. È tutto merito suo. Io sono orgoglioso di Simone, e così tutti i miei amici e colleghi". A parlare è uno dei professori di Simone, il giovane di Torre Maura che ha affrontato i militanti di Casapound in un video diventato virale e finito su tutti i media, all'istituto del quadrante sud est di Roma. E non ci pensa due volte a difendere - prima in un post e poi conversando con l'ANSA - il proprio studente dalle accuse di chi, come la scrittrice Elena Stancanelli, lo attacca per il suo modo di esprimersi.

"Simone - spiega il docente, che ha 44 anni, una laurea e un dottorato in Lettere Antiche - è davvero un bravo allievo di cui non solo io ma tutto il consiglio di classe va fiero. Va molto bene nelle mie materie, ma ha ottimi voti anche in latino (9 al primo quadrimestre), in matematica e tutte le altre. E' esattamente acqua e sapone come si vede nel video e non c'è nessun partito politico dietro di lui. Davvero pensa le bellissime cose che ha detto, senza nessuno schieramento".

Concordano con lui anche la professoressa di matematica ("E' un ragazzo altruista, che spesso aiuta i suoi compagni") e quella di latino: "Oltre agli ottimi voti, in classe è collaborativo e corretto, ha un bello spirito di iniziativa e infine, è la prima cosa che ho notato all'inizio dell'anno - uno spiccato senso di realtà. Sono fiera di lui, oggi più che mai". Sottoscrive le dichiarazioni dei docenti anche la dirigente dell'Istituto: "Quello che ha scritto il professore è la sintesi di quello che pensa tutta la scuola. Mi permetterei di dire che hanno un piccolo merito, nei valori che ha espresso, la sua famiglia in primis e anche la scuola, di cui spesso e volentieri si parla male, che viene denigrata e messa sotto accusa. E non sto parlando solo della nostra scuola (che Simone frequenta solo da un anno) ma di tutto il suo percorso scolastico da quando era piccolo".

"Sono d'accordo - conclude - con quello che dice il papà di Simone e cioè che non vada esposto più di quello che non è già stato fatto perché lui è veramente un ragazzo come tanti altri, che ha espresso la sua opinione come tanti altri. E' un ragazzo che ha tutto sommato il diritto di tornare a essere soltanto un ragazzo, non per ottenere esposizione mediatica, né tantomeno per faziosità politica, ma solo perché è un ragazzo consapevole e aveva voglia di esprimere il suo parere nella comunità di cui fa parte".