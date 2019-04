Accoltella la ex moglie, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 6 APR - I Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio l'uomo di 49 anni che in mattinata, a Sasso Marconi nel Bolognese, dopo una scenata di gelosia ha aggredito con un coltello la ex convivente e un amico. La donna, una 40enne di origine russa, ha riportato una ferita a una gamba e un trauma cranico guaribili in 21 giorni, mentre l'amico di 33 anni è rimasto illeso. Secondo quanto è stato ricostruito i due si erano lasciati da tempo e, sebbene nel 2008 lei lo avesse denunciato per maltrattamenti, attualmente erano in buoni rapporti. Ieri infatti avevano passato la serata insieme, in compagnia dell'amico comune. Verso le 6 del mattino il 49enne, che forse sospettava una relazione fra i due, è tornato sotto casa della donna e ha sorpreso il 33enne in strada, davanti all'abitazione di lei. E' stato lo stesso 49enne a chiamare il 112, dicendo di avere accoltellato la propria ex. I militari lo hanno arrestato nella sua abitazione, dove nel frattempo era tornato.