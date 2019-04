Lupara bianca, corpo trovato dopo 8 anni

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Il corpo di Antonino D'Andò, uomo del clan Amato e vittima di lupara bianca per mano dei Pagano, è stato ritrovato. Questa mattina i carabinieri hanno proceduto alle operazioni di scavo in una zona di campagna in via del Re ad Arzano (Napoli) laddove i killer di Antonio D'Andò, tutti sotto processo, hanno detto di avere sepolto la vittima a seguito dell'omicidio consumatosi il 2 febbraio del 2011. Le ossa di D'Andò sono state trovate all'interno di un sacco bianco. I killer hanno confessato in Tribunale nell'udienza che si è tenuta lo scorso 22 marzo dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli (26esima sezione).