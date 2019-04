Cade da carro carnevale,perizia su mezzo

(ANSA) - BOLOGNA, 5 APR - La Procura di Bologna ha intenzione di far svolgere una perizia sul carro di Carnevale dal quale è caduto lo scorso 5 marzo il piccolo Gianlorenzo Manchisi, poi morto in ospedale il giorno successivo. Il procuratore capo Giuseppe Amato e la pm Beatrice Ronchi hanno chiesto al gip del Tribunale una proroga delle indagini preliminari, al fine di svolgere l'accertamento in sede di incidente probatorio.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo, con tre persone indagate per omicidio colposo, ognuna con responsabilità diverse. Gli indagati sono la madre del bimbo di due anni e mezzo (che era sul carro con lui), per la quale si parla di "imprudenza e disattenzione", l'allestitore del carro e l'ingegnere che ha rilasciato il collaudo del mezzo.