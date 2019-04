Imprenditore schiacciato da autocarro

(ANSA) - AVELLINO, 4 APR - Ieri sera era rimasto schiacciato da un pesante pezzo meccanico staccatosi dall'autocarro che stava riparando: durante la scorsa notte un imprenditore 78enne è morto in ospedale. L'incidente sul lavoro si è verificato a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino.

L'uomo si trovava all'interno di un capannone adibito ad officina. Soccorso e trasportato all'ospedale 'Moscati' di Avellino è deceduto per le gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.