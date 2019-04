Riecco inverno,arrivano temporali e neve

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Temporali, venti forti ed anche neve.

Torna l'inverno sull'Italia per effetto di una perturbazione atlantica che colpirà prima le regioni settentrionali per poi estendersi al Centro ed al Sud.

Ad indicarlo è un'allerta meteo della Protezione civile, che prevede, dalla serata di oggi, temporali su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sempre dalla serata di oggi, prosegue il Dipartimento, si prevedono nevicate sopra i 1.100-1.400 metri sui settori alpini di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, con accumuli al suolo da moderati a localmente abbondanti. Dalla notte ci saranno poi venti forti o di burrasca su Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, specie zone costiere, e Sicilia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia.