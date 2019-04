Maugeri, scarcerato Passerino

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Esce dal carcere di Bollate per andare a scontare la pena a casa, Costantino Passerino l'ex direttore finanziario ultrasettantenne della fondazione Maugeri, coimputato per corruzione di Roberto Formigoni. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute. L'ex manager è stato condannato definitivamente a 7 anni e 7 mesi. La Corte d'Appello nei giorni scorsi ha respinto l'istanza di inefficacia dell'ordine di carcerazione di Formigoni per motivi di età.