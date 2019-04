Antimafia: Morra, Procure sono sul pezzo

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - "Le Procure che abbiamo ascoltato ci hanno rappresentato una situazione su cui le forze dello Stato sono certamente attente. Questo non significa affatto che non ci siano segnali che meritano la dovuta attenzione, però si è rivelato che a fronte dell'incessante capacità della struttura mafiosa di rigenerarsi, assumendo forme e finalità anche diverse, le Procure sono certamente sul pezzo". Lo ha detto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, oggi in Prefettura a Bologna, sede della tappa di apertura della missione in Emilia-Romagna. La commissione ha tenuto diverse audizioni, parlando tra gli altri con il Procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato e con il Procuratore generale Ignazio De Francisci. "Sono contento che la commissione antimafia sia venuta qui - ha detto invece il pg De Francisci - perché è vero che l'Emilia non è la Sicilia e non è la Calabria, però se non continuiamo a lavorare rischiamo di diventare come la Sicilia e la Calabria".