Turchia: neo-sindaco di Istanbul visita mausoleo Ataturk

(ANSA) - ISTANBUL, 2 APR - Il neo-sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu - contro la cui elezione con un margine ristretto l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan ha presentato ricorso - si è recato oggi in visita al mausoleo del fondatore della Repubblica turca Mustafa Kemal Ataturk ad Ankara. Per Imamoglu, che ha condiviso sui suoi canali social le immagini della visita - atto dovuto per le autorità in Turchia - si tratta di un primo gesto simbolico dopo la vittoria nelle urne. Nella capitale è stato accolto da una folla di sostenitori del suo Chp, che lo hanno applaudito cantando slogan per celebrarne l'elezione. (ANSA).