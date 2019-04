Rimpatriati in Romania 13 detenuti

Piano di volo sulla tratta Roma-Bucarest-Roma organizzato dallo Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) e l'Aeronautica Militare. A bordo 12 uomini ed una donna arrestati in Italia: 4 condannati per omicidio, 7 per riduzione in schiavitù, sequestro di persona violenza sessuale e induzione alla prostituzione, e 2 per reati contro il patrimonio rapina e ricettazione.

Rimpatriati 13 romeni, condannati in Italia

Il trasferimento avviene "in applicazione della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea che determina il reciproco riconoscimento tra stati Ue delle pene detentive", spiega una nota.

Lo stesso volo tornerà carico dalla Romania, con a bordo quattro cittadini romeni che erano ricercati dall'autorità giudiziaria italiana con mandati d'arresto europei e che sconteranno la pena in Italia. I tre uomini ed una donna, rintracciati nel paese balcanico, annoverano condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso, furto, istigazione e favoreggiamento della prostituzione, falsificazione documenti.