Figlio con 15enne, interrogatorio donna

(ANSA) - PRATO, 2 APR - In corso l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Prato, per la donna di 31 anni finita agli arresti domiciliari per atti sessuali con minore e violenza sessuale. Al loro ingresso nel palazzo di giustizia di Prato, gli avvocati difensori hanno anticipato che la loro assistita risponderà alle domande del giudice.