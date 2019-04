ANSA/ La Nato celebra i 70 anni, la minaccia è ancora Mosca

La Nato celebra i suoi 70 anni a Washington, dove fu firmato il trattato dai 12 membri fondatori, e dopo un ventennio di guerre controverse nei Balcani e in Afghanistan rimette nel mirino il vecchio nemico di sempre: la Russia. Il focus ha la benedizione di Jens Stoltenberg, che alla vigilia è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump e che mercoledì parlerà al Congresso, prima volta per un segretario generale della Nato, con un invito bipartisan per rinsaldare un legame più volte messo in dubbio dal tycoon. Trump, appena 'scagionato' nel Russiagate, ha auspicato che Mosca non diventi una minaccia per la sicurezza: "Penso che gli Usa possano andare d'accordo con la Russia", ha detto, prima di lodare l'aumento delle spese di molti alleati per la difesa dopo le sue sferzate, con l'eccezione della Germania, e di auspicare in futuro un superamento del 2% del pil.