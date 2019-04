Giovani 007 cercasi, al via reclutamento

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Basta un clic per candidarsi ad agente dei servizi. E' ripartito oggi il reclutamento mirato dell'intelligence italiana, che cerca eccellenze con una formazione specifica in alcuni settori come ad esempio le discipline umanistiche, economiche, giuridiche, internazionali.

Nonchè figure tecniche con elevate conoscenze linguistiche, che abbiano capacità di analisi, o esperienze maturate in aree, organizzazioni e/o organismi esteri. E anche profili con qualificate competenze nei vari ambiti della cybersecurity, come ad esempio la ricerca, il monitoraggio, l'analisi ed il contrasto alla minaccia. La candidatura andrà presentata entro le 12 del 10 maggio 2019 attraverso il sito www.sicurezzanazionale.gov.ite seguendo le istruzioni ricevute per email. Ai giovani candidati è richiesta anche "una sentita adesione ai valori che caratterizzano il Sistema di informazione della sicurezza della Repubblica: la lealtà, la riservatezza, il coraggio, il segno di patriottismo, la proiezione verso il futuro".