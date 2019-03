Gb: 4 accoltellati in strada a Londra, è caccia all'uomo

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Nell'arco di poche ore, un uomo ha accoltellato in strada quattro persone, apparentemente a caso, e poi si è dileguato. Ed ora è caccia all'uomo, nella parte nord di Londra, dove le aggressioni sono avvenute.

Come riferisce il Telegraph online, tutto è iniziato ieri nel tardo pomeriggio, ad Aberdeen Road, Edmonton, dove una donna di 45 anni è stata pugnalata alla schiena. Rapidamente è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni vengono giudicate critiche. Quattro ore dopo, un uomo è stato attaccato allo stesso modo, e probabilmente dalla stessa persona, a Park Avenue. Secondo quanto risulta non è in pericolo di vita. La terza aggressione è avvenuta poco prima delle quattro del mattino alla stazione della metro di Seven Sisters e la vittima è un ragazzo di 23 anni, a sua volta ricoverato in condizioni critiche. L'ultimo attacco è avvenuto ai danni di un uomo, stamane verso le 9.30, a Brettenham Road. La polizia dice che le ferite che gli sono state inferte non sono letali, ma potrebbero avere conseguenze in grado di cambiare la sua vita.

Secondo quanto ha riferito la polizia, il ricercato è un uomo di colore alto oltre un metro e novanta, di corporatura snella, indossa abiti scuri, probabilmente ha una giacca con cappuccio. (ANSA).