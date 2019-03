Presi figlio e nipote del boss Carvelli

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - I carabinieri hanno arrestato per spaccio a Novate Milanese (Milano) i cugini Lucio Eugenio Carvelli, 27 anni, ed Eugenio Carvelli, 28, entrambi pregiudicati e rispettivamente figlio e nipote di Mario Carvelli, il boss di Quarto Oggiaro che è stato condannato a 30 anni. Giovedì sera i militari di Novate hanno notato il 28enne mentre vendeva una dose di marijuana a un automobilista.

All'interno dell'involucro sono stati trovati 6,5 grammi di droga, così hanno deciso di fare una perquisizione nell'appartamento che condivide con suo cugino 27enne.

All'interno sono stati trovati 56 grammi di cocaina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione con vario materiale per il confezionamento delle dosi, diversi cellulari e, nascosti, oltre 27mila euro. Durante la perquisizione i carabinieri sono stati disturbati dalla sorella del 27enne e da sua madre, le quali hanno tentato di impedire l'operazione rifiutandosi di legare 4 cani della razza 'Amstaff'. Sono state entrambe denunciate per resistenza.