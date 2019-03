Cade aereo acrobatico, morto chirurgo

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Flavio Saccomanno, un chirurgo plastico di origini brasiliane ma residente a Roma, presidente dell'associazione italiana di chirurgia plastica ed estetica, di 71 anni, è morto nel pomeriggio di oggi dopo essersi schiantato al suolo nei pressi dell'aviosuperficie di Castel Viscardo, nell'Orvietano, mentre stava pilotando un aereo acrobatico monomotore monoposto. Lo conferma all'ANSA Alfredo Pieraccini, presidente dell'aeroclub volovelistico Castel Viscardo. L'uomo, esperto pilota - secondo quanto si apprende - era decollato pochi minuti prima dalla struttura. L'aereo stava compiendo un'esercitazione acrobatica, quando è precipitato, in un campo a qualche centinaio di metri dall'aviosuperficie, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.