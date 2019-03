Legittima difesa, Di Maio: 'M5S non voterà mai una proposta per le armi facili'

"C'è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più sicurezza non vuol dire certo più armi in strada, al contrario. Andiamo avanti col contratto di governo, rispettando la volontà dei cittadini". Così Luigi Di Maio in un post su Facebook, il giorno dopo l'approvazione definitiva della riforma sulla legittima difesa..

Il post del leader M5s

