Arresti domiciliari per ex pm Savasta

(ANSA) - LECCE, 29 MAR - Il gip del Tribunale di Lecce Giovanni Gallo ha concesso gli arresti domiciliari all'ex pm di Trani Antonio Savasta. L'ex magistrato lascia quindi il carcere di Borgo San Nicola, dove era detenuto dal 14 gennaio scorso, dopo essere stato arrestato insieme al collega Michele Nardi. Al momento dell'arresto i due erano in servizio presso il Tribunale di Roma.

Con i due magistrati, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e falso, venne arrestato l'ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro. I fatti contestati fanno riferimento al periodo tra il 2014 e il 2018.

Il pm Roberta Licci e il procuratore Leonardo Leone de Castris, titolari dell'indagine, avevano dato parere favorevole alla scarcerazione. Tra le motivazioni di attenuazione della misura cautelare chiesta dalla difesa, il comportamento collaborativo con i pubblici ministeri avuto da Savasta e le sue dimissioni dalla magistratura. Savasta trascorrerà i domiciliari nelle sua a casa a Barletta.