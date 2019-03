Ponte:sfollati,5 mln a ad Aspi?Perplessi

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - "Chissà come sarebbe stato retribuito se il ponte non fosse crollato". Franco Ravera, presidente del comitato degli sfollati di Ponte Morandi commenta con sarcasmo la notizia dei 5 milioni di compensi che Atlantia ha corrisposto a Giovanni Castellucci, Ad e presidente di Autostrade per l'Italia quando è crollato il viadotto.

"Non posso che essere perplesso di fronte a un'informazione simile, in parte perché a quanto mi risulta i premi vengono assegnati in caso di produttività e stiamo parlando di un'azienda che se ancora non è stata dichiarata responsabile per il disastro sappiamo che forse non ha fatto il possibile perché il disastro fosse evitato". E aggiunge: "Davanti a queste cifre penso al fatto che Aspi ha chiesto conto delle spese sostenute finora dalla struttura commissariale e di quelle previste, visto che dovrà risarcire, ma forse quei presunti extra sono nulla in confronto a 5 milioni assegnati a un proprio dirigente".