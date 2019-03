Omicidio nel Siracusano, 4 fermati

(ANSA) - SIRACUSA, 28 MAR - Quattro persone sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di Corrado Vizzini, avvenuto il 16 marzo scorso a Pachino, nel Siracusano. Si tratta di Massimiliano Quartarone, Sebastiano Romano, Giuseppe Terzo e Stefano Di Maria.

Vizzini, 55 anni, è morto ieri mattina all'ospedale Di Maria di Avola, dove era ricoverato dopo l'agguato subito mentre rientrava a casa: era stato centrato da 4 proiettili degli 8 esplosi dai killer. Secondo indagini, dirette dal pm Gaetano Bono e coordinate dal procuratore Fabio Scavone, il commando avrebbe pianificato l'agguato: due avrebbero agito come vedette per comunicare gli spostamenti di Vizzini e altri due sarebbero gli esecutori materiali dell'omicidio. I motivi del delitto sono da ricercare probabilmente nell'ambito di una battaglia tra gruppi contrapposti per il controllo delle attività illecite, tra cui lo spaccio di droga. Il 9 febbraio scorso alcuni colpi di fucile furono esplosi dietro la porta di casa di Quartarone, che avrebbe deciso di vendicarsi.