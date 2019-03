Circonciso a Reggio, c'è un indagato

(ANSA) - MODENA, 27 MAR - Un uomo di origine ghanese di mezza età, padre di famiglia e che di mestiere fa l'operaio, residente a Modena, è indagato dalla procura di Reggio Emilia per omicidio colposo in relazione alla morte nel novembre del 2018 a Reggio di un neonato al quale avrebbe praticato la circoncisione.

L'uomo, che in un primo momento era stato dato come ricercato, è stato in realtà identificato da mesi, avendo già ricevuto un'informazione di garanzia. Stando a quanto trapela, lo straniero non sarebbe un 'santone', bensì una persona della quale la famiglia del bimbo di Reggio Emilia si fidava al punto da affidargli il neonato per, a quanto pare, effettuare la circoncisione.