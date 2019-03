Blitz Gdf contro Sacra corona unita

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Oltre 80 militari del Comando Provinciale di Lecce, in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, sono impegnati in una vasta operazione antimafia nel Salento, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dai magistrati della Dda ed emessa dal Gip a carico di 14 persone, vertici ed esponenti di spicco del clan "Caracciolo-Montenegro", egemone nei territori di Monteroni, Leverano, Copertino, Porto Cesareo (Lecce) e nel sud Salento.

Complessivamente 41 le persone denunciate dal Gico nel corso dell'operazione denominata "Battleship", 4 quelle arrestate in flagranza di reato per traffico di stupefacenti. I reati contestati sono quelli di associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata alla produzione ed al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, furto e minaccia aggravata con l'uso delle armi.