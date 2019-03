Raduno destra, Bracco:soluzione politica

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Il problema dei raduni come quello di estrema destra che si è tenuto a Milano è "che non si tratta di una questione di pubblica sicurezza ma che dovrebbe essere risolta dalla politica". Lo ha detto oggi, rispondendo alle domande dei cronisti, il neo questore di Milano, Sergio Bracco, che si è insediato al vertice di via Fatebenefratelli.

"Nei confronti della questura c'è soltanto un obbligo di preavviso - ha aggiunto - e il questore può vietare una manifestazione, ma in presenza di presupposti che poi devono superare il vaglio di un tribunale amministrativo in caso di eventuali ricorsi". "Penso invece che questi siano problemi che deve affrontare la politica - ha precisato -. Non da un questore che si trova di fronte a un preavviso su una manifestazione da parte di gruppi che alla fine si presentano anche alle elezioni".