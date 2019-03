Giù porzione terrazzo tribunale Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 26 MAR - Una porzione di un terrazzo del tribunale di Arezzo si è staccata e ha sfondato il controsoffitto dell'ufficio notifiche sfiorando gli avvocati che erano in fila ma, per fortuna, senza causare feriti. E' accaduto questa mattina intorno alle 10. A provocare il distacco, potrebbe essere stata un'infiltrazione di umidità che con il tempo ha usurato il terrazzo che fa da tetto all'ufficio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza la zona mentre i carabinieri in servizio in tribunale hanno provveduto a sbarrarne l'accesso.

Non è la prima volta che nell'edificio, la cui manutenzione è a cura del ministero della Giustizia, si verificano distacchi di calcinacci o intonaci.