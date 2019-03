Brexit: May non cede, terzo voto su accordo ancora possibile

(ANSA) - LONDRA, 26 MAR - Theresa May non ha rinunciato alla speranza di poter riproporre il suo accordo sulla Brexit alla Camera dei Comuni questa settimana, dopo i voti indicativi sulle possibili opzioni di piano B che il Parlamento si è ritagliato autonomamente per domani. Lo ha detto oggi in aula la ministra Andrea Leadsom (Leader of The House), spiegando che la premier Tory "continuerà a confrontarsi con i colleghi per cercare sostegno al suo accordo e, se possibile, per farlo approvare questa settimana e garantire la Brexit". Il governo ha peraltro confermato per bocca di un altro ministro, Matt Hancock, di non sentirsi vincolato dell'esito dei voti indicativi della Camera.

A contribuire a frustrare i piani della May resta tuttavia l'atteggiamento dei vitali alleati unionisti nordirlandesi del Dup i quali, secondo indiscrezioni di SkyNews, non solo per il momento confermano il loro 'no' al piano May, ma sembrano orientati a ritenere preferibile anche la richiesta all'Ue di un rinvio lungo della Brexit.(ANSA).