La Polonia vieta al negazionista David Irving i tour nei lager

(di Aldo Baquis)

TEL AVIV - La Polonia non intende consentire allo storico britannico negazionista dell'Olocausto David Irving di guidare, il prossimo settembre, un tour in alcuni ex lager nazisti. Il viaggio organizzato include anche Lettonia e Lituania, e prevede visite anche in ex quartier generali utilizzati dai nazisti. Il programma del viaggio di nove giorni - che avrebbe un costo di 3.650 dollari - è già reperibile sul web. Include tappe in campi di sterminio nazisti fra cui Treblinka, Sobibor, Majdanek e Belzec.

Ma fin d'ora le autorità polacche hanno espresso una netta contrarietà: "La negazione dell'Olocausto - ha detto il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz - non è permesso dalla legge della Polonia. Pertanto non sarebbe il benvenuto qui, se volesse venire e presentare le sue opinioni". Parole che sono state accolte con soddisfazione in Israele dopo che nei giorni scorsi un ministro israeliano, Naftali Bennett, si era già rivolto alle autorità di Varsavia per indurle a sbarrare la strada ad Irving.

"La negazione dell'Olocausto - ha osservato da parte sua il Memoriale di Auschwitz - è una teoria cospiratoria mendace. Anche se fattualmente è simile alla tesi che la Terra sia piatta, essa è in realtà una portatrice mostruosa e pericolosa di antisemitismo e di odio". "La presenza di negazionisti nei siti del genocidio insulta la memoria delle vittime", ribadisce il memoriale di Auschwitz

Nel 1998 Irving querelò per diffamazione la studiosa statunitense Deborah Lipstadt che lo aveva definito un negazionista della Shoah, ma dopo un processo di due anni uscì sconfitto. Ancora non è noto se il saggista britannico - che ha già guidato una visita analoga anni fa - sia determinato a portare avanti il proprio progetto o se alla luce del coro internazionale di proteste e di indignazione si veda ora costretto a rinunciare.