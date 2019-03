Incendio a Belmonte, santuario a rischio

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Un vasto incendio boschivo, divampato oggi intorno alle 14, sta devastando la riserva naturale del Sacro Monte di Belmonte, tra Valperga e Pertusio.

Il fronte delle fiamme è arrivato fino a lambire il santuario patrimonio dell'umanità Unesco. Al lavoro decine di squadre tra volontari dell'Aib e vigili del fuoco. Secondo i primi riscontri il fuoco sarebbe partito quasi contemporaneamente da due o tre punti diversi della collina. Indagini in corso per chiarire l'eventuale natura dolosa dell'incendio. Ci vorranno diverse ore per spegnere le fiamme.