Ciatti: giudice tiene in carcere ceceno

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Il giudice istruttore di Girona (Spagna) ha rigettato l'istanza di scarcerazione presentata dal ceceno Rassoul Bissultanov, in carcere con l'accusa di aver ucciso in un pestaggio in discoteca a Lloret de Mar il 12 agosto 2017 il 22enne fiorentino Niccolò Ciatti. Nell'istanza la difesa ha argomentato che Rassoul Bissultanov non volle uccidere Niccolò Ciatti. Secondo la sua difesa i colpi ci furono ma il calcio in faccia non sarebbe stato tirato con volontà di uccidere. Tuttavia questa ricostruzione non ha convinto il giudice spagnolo che ha rigettato la richiesta anche motivandola col pericolo di fuga.

Lo stesso giudice ha concesso alla procura una proroga delle indagini di sei mesi. Quindi, per questa decisione, il processo slitta a dopo l'estate diversamente da quanto previsto in precedenza allorché veniva ipotizzata l'apertura del dibattimento verso giugno.