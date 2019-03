Banda spray San Carlo, chieste condanne

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Quattro condanne a 14 anni di reclusione sono state chieste dalla Procura di Torino per i giovanissimi componenti della cosiddetta banda dello spray accusata di aver scatenato il panico in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions league. Il procedimento si celebra con il rito abbreviato. Le accuse sono di omicidio preterintenzionale, rapina aggravata e lesioni. I pm hanno calcolato la pena in 14 anni e 20 giorni per tre imputati e in 14 anni e otto giorni per il quarto.