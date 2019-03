Xi, primo leader Cina a Monaco, principato apripista 5G

(ANSA) - PARIGI, 24 MAR - Tappa a Montecarlo prima di cominciare la visita in Francia per Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan, una prima assoluta per un presidente cinese e un evento diplomatico senza precedenti per il piccolo principato.

Al loro arrivo da Nizza la coppia presidenziale sarà accolta dal principe Alberto II e dalla principessa Charlène nel cortile del palazzo.

In programma, incontro bilaterale alla presenza di delegazioni cinese e monegasca per affrontare temi di ordine "economico e ambientale", secondo il Principato. Nel 2018, Monaco ha firmato un accordo con il gruppo Huawei che farà del principato il primo paese coperto totalmente per le sue connessioni mobili dalla tecnologia 5G.

Il ministero degli Esteri cinese, attraverso il suo numero 2 Wang Chao, ha definito nei giorni scorsi le relazioni bilaterali fra Montecarlo e Pechino "un modello di scambi ambchevoli fra piccoli e grandi paesi".

(ANSA).