Travolse passanti con l'auto, assolto

(ANSA) - SONDRIO, 23 MAR - Accusato di tentata strage per avere deliberatamente investito con la sua auto, in quello che inizialmente sembrava un atto terroristico, tre pedoni che guardavano i mercatini di Natale, il 28enne Michele Bordoni di Poggiridenti (Sondrio) è stato assolto dal giudice Fabio Giorgi per "totale vizio di mente" al momento del fatto avvenuto a Sondrio il 9 dicembre 2017, nell'isola pedonale di piazza Garibaldi.

Una turista di Bergamo era stata ricoverata in gravi condizioni. Altre due persone rimasero ferite in modo meno grave. Nel corso dell'indagine l'accusa è stata poi modificata in tentato omicidio. Il giovane, difeso dall'avvocato Francesco Romualdi, ha scelto il rito abbreviato. L'imputato era stato sottoposto a due perizie psichiatriche. Da quella eseguita da Mario Lanfranconi, l'ultima, è emerso che la sua pericolosità sociale era fortemente diminuita. Il giudice ha pertanto stabilito che Bordoni sconti 5 anni di ricovero all'interno di una Rems, l'ex ospedale psichiatrico giudiziario.