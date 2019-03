Manifestanti Fn insultato Gad Lerner

(ANSA) - PRATO, 23 MAR - In piazza del Mercato nuovo, dove i manifestanti di Forza Nova sono giunti da circa 15 minuti, si stanno iniziando a tenere alcuni comizi da parte dei leader del movimento di destra, tra cui anche il fondatore Roberto Fiore.

All'arrivo dei manifestanti, che hanno comunque raggiunto la piazza a piedi lungo il percorso stabilito per il corteo ma senza sfilare ufficialmente, c'erano diversi giornalisti: tra loro Gad Lerner, che è stato appellato dai militanti di Forza Nuova con la parola "ebreo". Lo ha riferito lo stesso Lerner. In piazza delle Carceri, dove è invece in corso la contromanifestazione, gli organizzatori hanno chiesto alla platea di "non allontanarsi dalla piazza prima che la manifestazione si sia conclusa", dato che, è stato detto, "ci sarebbero rischi per la sicurezza".