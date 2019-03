Giù pezzo cornicione a Firenze,no feriti

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Un pezzetto di cornicione è caduto oggi da un palazzo in lungarno Acciaioli a Firenze, non molto distante dal Ponte Vecchio. Il distacco di intonaco dal cornicione non ha causato feriti. Sul posto, che è stato segnalato e perimetrato con strisce rosse, è intervenuta la polizia municipale e i vigili del fuoco che con una lunga scala stanno compiendo verifiche. Il lungarno è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni.