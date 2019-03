Piazza S.Carlo: gup,valido capo d'accusa

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - E' valido il capo d'accusa preparato dalla Procura di Torino contro la sindaca Chiara Appendino, l'ex questore Angelo Sanna e altri 13 imputati per i fatti di Piazza San Carlo, la sera del 3 giugno 2017. Lo ha stabilito il gup Maria Francesca Abenavoli, che ha respinto una istanza di nullità presentata dalle difese. L'udienza preliminare continua dunque nell'aula bunker delle Vallette. Le accuse sono disastro, lesioni e omicidio colposo. Quella sera oltre 1500 persone rimasero ferite nella calca per ondate di panico create probabilmente da una banda di rapinatori con lo spray durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Due donne sono poi morte per le gravissime lesioni, Erika Pioletti dopo 12 giorni di agonia in ospedale, Marisa Amato dopo 20 mesi di sofferenze e cure.